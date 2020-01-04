Компанії "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Укргазвидобування" вимагають від влади зпровадити мита в розмірі 8,46% на російське дизельне паливо і скраплений газ.
Дивися повний текст Українські компанії вимагають запровадити мита на російське пальне.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:09
Українські компанії вимагають запровадити мита на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські компанії вимагають запровадити мита на російське пальне.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:10
Я как украинский потребитель не желаю оплачивать неэффективность укркомпаний через пошлины.
Пусть развивают производство и учаться быть конкурентноспособными.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:27
https://news.finance.ua/ru/news/-/46382 ... ered-sudom
Требуют ввести пошлины потому что уже нечего воровать
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