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Українські компанії вимагають
запровадити мита на...

Українські компанії вимагають запровадити мита на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:09

Українські компанії вимагають запровадити мита на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Укргазвидобування" вимагають від влади зпровадити мита в розмірі 8,46% на російське дизельне паливо і скраплений газ.

Дивися повний текст Українські компанії вимагають запровадити мита на російське пальне.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:10

Я как украинский потребитель не желаю оплачивать неэффективность укркомпаний через пошлины.
Пусть развивают производство и учаться быть конкурентноспособными.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:27

https://news.finance.ua/ru/news/-/46382 ... ered-sudom

Требуют ввести пошлины потому что уже нечего воровать
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:00

пошлину нужно повысить на весь импорт, но при этом нужно разработать план развития собственной переработки
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:59

Эти калеки уже перешли на Евро-5?
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:16

  blueiceua написав:Я как украинский потребитель не желаю оплачивать неэффективность укркомпаний через пошлины.
Пусть развивают производство и учаться быть конкурентноспособными.

Какая еще конкурентноспособность при цене нефти в РФ в 2 раза ниже, чем в Украине?!
Понабежало тут любителей русского мира.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:40

  myshapiton написав:
  blueiceua написав:Я как украинский потребитель не желаю оплачивать неэффективность укркомпаний через пошлины.
Пусть развивают производство и учаться быть конкурентноспособными.

Какая еще конкурентноспособность при цене нефти в РФ в 2 раза ниже, чем в Украине?!
Понабежало тут любителей русского мира.


Какие нафиг любители русского мира, болезный? В той же Литве, где своей нефти вообще нет эффективность переработки на порядок выше, чем у "витчызняных выробныкив", привыкших тупо получать бабки ни вкладывая ничего в модеренизацию еще совкого производства.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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