Як це нововведення позначиться на фінтех-галузі, платіжних терміналах і взаєминах банків і клієнтів.
Дивися повний текст Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення вплине на сектор платежів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23
Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення вплине на сектор платежів.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23
Огромный шаг вперед - только громкие слова- мне как потребителю что от этого.
|