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Олексій Авраменко: IBAN в
Україні. Як нововведення...

Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23

Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...

Пропонуємо до обговорення:
Як це нововведення позначиться на фінтех-галузі, платіжних терміналах і взаєминах банків і клієнтів.

Дивися повний текст Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення вплине на сектор платежів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23

Огромный шаг вперед - только громкие слова- мне как потребителю что от этого.
blueiceua
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