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Олексій Авраменко: IBAN в
Україні. Як нововведення...

Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23

Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...

Пропонуємо до обговорення:
Як це нововведення позначиться на фінтех-галузі, платіжних терміналах і взаєминах банків і клієнтів.

Дивися повний текст Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення вплине на сектор платежів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23

Огромный шаг вперед - только громкие слова- мне как потребителю что от этого.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:52

  blueiceua написав:Огромный шаг вперед - только громкие слова- мне как потребителю что от этого.

Чукча не читатель?
Ще один важливий момент, впровадження IBAN і перехід на систему прямих платежів з рахунку на рахунок, з часом може призвести до зміни всієї структури платежів, забравши частину операцій у міжнародних платіжних систем (Visa/Masterсard та інші).

В майбутньому це може вплинути на вартість еквайрингового обслуговування. Прогнозую зменшення іnterchange в Україні з 1,5-2% до європейських 0,2-0,5%. Але, як швидко відбудеться цей процес і як це буде контролювати регулятор – поки рано говорити.

-- самое важное -- выделил.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:08

_hunter, чукче не ясно почему IBAN и более активное использование платежей между банковскими счетами без VISA/MC в промежутке мало того, что смешивают в одну кучу, так ещё и преподносят, как пользу именно от IBAN. Всё, что изменилось в межбанковских переводах (во всяком случае, если не говорить про международные) - это соединение двух полей в одно и добавление необходимости написания ещё нескольких буквоцифр. Неужели раздельные поля и слишком мало цифр это было самое главное неудобство старых платежей? А если не было, а значит от введения IBAN ничего с этими платежами не изменится, с чего бы падать цене обслуживания? IMHO, ключевые слова тут "може призвести". Причём "може" тут отнюдь не внедрение IBAN.
moveton
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