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Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Як це нововведення позначиться на фінтех-галузі, платіжних терміналах і взаєминах банків і клієнтів.
Дивися повний текст Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення вплине на сектор платежів
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23
Огромный шаг вперед - только громкие слова- мне как потребителю что от этого.
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blueiceua
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:52
blueiceua написав:
Огромный шаг вперед - только громкие слова- мне как потребителю что от этого.
Чукча не читатель?
Ще один важливий момент, впровадження IBAN і перехід на систему прямих платежів з рахунку на рахунок, з часом може призвести до зміни всієї структури платежів, забравши частину операцій у міжнародних платіжних систем (Visa/Masterсard та інші).
В майбутньому це може вплинути на вартість еквайрингового обслуговування. Прогнозую зменшення іnterchange в Україні з 1,5-2% до європейських 0,2-0,5%. Але, як швидко відбудеться цей процес і як це буде контролювати регулятор – поки рано говорити.
-- самое важное -- выделил.
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_hunter
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Додано: Сер 22 січ, 2020 23:08
_hunter, чукче не ясно почему IBAN и более активное использование платежей между банковскими счетами без VISA/MC в промежутке мало того, что смешивают в одну кучу, так ещё и преподносят, как пользу именно от IBAN. Всё, что изменилось в межбанковских переводах (во всяком случае, если не говорить про международные) - это соединение двух полей в одно и добавление необходимости написания ещё нескольких буквоцифр. Неужели раздельные поля и слишком мало цифр это было самое главное неудобство старых платежей? А если не было, а значит от введения IBAN ничего с этими платежами не изменится, с чего бы падать цене обслуживания? IMHO, ключевые слова тут "може призвести". Причём "може" тут отнюдь не внедрение IBAN.
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moveton
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:56
moveton написав:_hunter
, чукче не ясно почему IBAN и более активное использование платежей между банковскими счетами без VISA/MC в промежутке мало того, что смешивают в одну кучу, так ещё и преподносят, как пользу именно от IBAN. Всё, что изменилось в межбанковских переводах (во всяком случае, если не говорить про международные) - это соединение двух полей в одно и добавление необходимости написания ещё нескольких буквоцифр. Неужели раздельные поля и слишком мало цифр это было самое главное неудобство старых платежей? А если не было, а значит от введения IBAN ничего с этими платежами не изменится, с чего бы падать цене обслуживания? IMHO, ключевые слова тут "може
призвести". Причём "може" тут отнюдь не внедрение IBAN.
Объясняю: платежи IBAN между двумя резидентами "заворачиваются" в СЭП -- и их оплата зависит только от жадности НБУ. Сейчас НБУ менее жадный, чем МПСы -- берет (вроде 3 гривны за любой платеж).
Почему смешивают платежи картами и "банковские"? -- потому, что СЭП наконец-то существенно ускоряют. И им наконец-то можно будет пользоваться и в "реальной" жизни.
Количество символов в реквизитах -- это вообще побочка, на которую всем пофиг.
Почитайте, наконец-то, хотя бы эту новость -- все это там есть...
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_hunter
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:49
_hunter написав:
Почему смешивают платежи картами и "банковские"? -- потому, что СЭП наконец-то существенно ускоряют. И им наконец-то можно будет пользоваться и в "реальной" жизни.
Количество символов в реквизитах -- это вообще побочка, на которую всем пофиг.
Почитайте, наконец-то, хотя бы эту новость -- все это там есть...
Читаю ещё раз. Прямо с первого абзаца:
Главная задача IBAN – стандартизировать счета, открытые в украинских банках, и приблизить их к европейским стандартам. Вместо нескольких строк в счете (код страны, код банка (МФО) и номер счета) отныне указывается лишь одна строка, содержащая 29 буквенно-цифровых символа (страна, контрольное число, код банка и номер счета). Это значительно снижает риск ошибки, упрощает электронные расчеты и увеличивает скорость работы.
Т.е. слепление двух (для внутренних платежей про код страны промолчим) полей в одно - это не побочка. Это прям устранение критического препятствия к ускорению СЭП. Почему оно было таким уж важным - этого в статье не нашёл, а ведь, судя по заголовку, она именно про IBAN, а не про СЭП и должна бы этот загадочный пассаж прояснить.
А платежи через СЭП и МПС никто и не смешивает. Наоборот, противопоставляют, как конкурирующие системы. И это логично.
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moveton
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06
_hunter написав: moveton написав:_hunter
, чукче не ясно почему IBAN и более активное использование платежей между банковскими счетами без VISA/MC в промежутке мало того, что смешивают в одну кучу, так ещё и преподносят, как пользу именно от IBAN. Всё, что изменилось в межбанковских переводах (во всяком случае, если не говорить про международные) - это соединение двух полей в одно и добавление необходимости написания ещё нескольких буквоцифр. Неужели раздельные поля и слишком мало цифр это было самое главное неудобство старых платежей? А если не было, а значит от введения IBAN ничего с этими платежами не изменится, с чего бы падать цене обслуживания? IMHO, ключевые слова тут "може
призвести". Причём "може" тут отнюдь не внедрение IBAN.
Объясняю: платежи IBAN между двумя резидентами "заворачиваются" в СЭП -- и их оплата зависит только от жадности НБУ. Сейчас НБУ менее жадный, чем МПСы -- берет (вроде 3 гривны за любой платеж).
Почему смешивают платежи картами и "банковские"? -- потому, что СЭП наконец-то существенно ускоряют. И им наконец-то можно будет пользоваться и в "реальной" жизни.
Количество символов в реквизитах -- это вообще побочка, на которую всем пофиг.
Почитайте, наконец-то, хотя бы эту новость -- все это там есть...
Намного меньше, чем 3 грн, раз в десять
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Faceless
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:14
moveton написав: _hunter написав:
Почему смешивают платежи картами и "банковские"? -- потому, что СЭП наконец-то существенно ускоряют. И им наконец-то можно будет пользоваться и в "реальной" жизни.
Количество символов в реквизитах -- это вообще побочка, на которую всем пофиг.
Почитайте, наконец-то, хотя бы эту новость -- все это там есть...
Читаю ещё раз. Прямо с первого абзаца
:
Главная задача IBAN – стандартизировать счета, открытые в украинских банках, и приблизить их к европейским стандартам. Вместо нескольких строк в счете (код страны, код банка (МФО) и номер счета) отныне указывается лишь одна строка, содержащая 29 буквенно-цифровых символа (страна, контрольное число, код банка и номер счета). Это значительно снижает риск ошибки, упрощает электронные расчеты и увеличивает скорость работы.
Т.е. слепление двух (для внутренних платежей про код страны промолчим) полей в одно - это не побочка. Это прям устранение критического препятствия к ускорению СЭП. Почему оно было таким уж важным - этого в статье не нашёл, а ведь, судя по заголовку, она именно про IBAN, а не про СЭП и должна бы этот загадочный пассаж прояснить.А платежи через СЭП и МПС никто и не смешивает. Наоборот, противопоставляют, как конкурирующие системы.
И это логично.
Там за первым абзацем еще парочка есть... Например вот:
>>> в квітні НБУ переводить СЕП на цілодобовий формат роботи
Visa и Mastercard -- это "конкурирующие системы" или "безналичные расчеты"?..
-- с СЭП-ом -- аналогично.
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_hunter
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:26
Faceless написав:
_hunter написав:Сейчас НБУ менее жадный, чем МПСы -- берет (вроде 3 гривны за любой платеж).
Намного меньше, чем 3 грн, раз в десять
Хм -- посмотрел -- таки 35 коп -- получается с Авалевскими тарифами всегда путал.
Зато теперь понял о каком мартовском подорожании все плачутся...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:29
_hunter написав:
Там за первым абзацем еще парочка есть... Например вот:
>>> в квітні НБУ переводить СЕП на цілодобовий формат роботи
Имеется. А вот почему "НБУ переводить СЕП на цілодобовий формат роботи" именно благодаря введению IBAN, я что-то в них объяснения не вижу. Наверное, настоящим финансистам это очевидно, но не чукчам.
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moveton
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