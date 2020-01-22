Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...

Додано: Сер 22 січ, 2020 23:08

_hunter, чукче не ясно почему IBAN и более активное использование платежей между банковскими счетами без VISA/MC в промежутке мало того, что смешивают в одну кучу, так ещё и преподносят, как пользу именно от IBAN. Всё, что изменилось в межбанковских переводах (во всяком случае, если не говорить про международные) - это соединение двух полей в одно и добавление необходимости написания ещё нескольких буквоцифр. Неужели раздельные поля и слишком мало цифр это было самое главное неудобство старых платежей? А если не было, а значит от введения IBAN ничего с этими платежами не изменится, с чего бы падать цене обслуживания? IMHO, ключевые слова тут "може призвести". Причём "може" тут отнюдь не внедрение IBAN.