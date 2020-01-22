Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...

moveton написав: _hunter написав:
Непочему. Просто по времени совпало.
Уже так? Тогда возвращаемся к исходному вопросу: так что же всё таки улучшилось от внедрения IBAN
, а не просто случайно в то же время. Хорошо бы такое, что полезно и простому потребителю. Раз всё об этом написано в статье, то отвечающая цитата из неё приветствуется.
Так прямо ж в предыдущем посте было (в том "первом абзаце"):
>>> стандартизувати рахунки, відкриті в українських банках, і наблизити їх до європейських стандартів
Простому же протребителю теперь вместо трех "копипаст" нужно будет делать только две. В далеком будущем (я надеюсь) -- это число сведется к 1 -- "выбросят" код налоговый.
Регламентные работы/улучшения -- это вообще штука сложная и обычным "я просто мимо проходил" не всегда понятная...