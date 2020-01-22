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Олексій Авраменко: IBAN в
Україні. Як нововведення...

Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:35

  moveton написав:
  _hunter написав:Там за первым абзацем еще парочка есть... Например вот:
>>> в квітні НБУ переводить СЕП на цілодобовий формат роботи

Имеется. А вот почему "НБУ переводить СЕП на цілодобовий формат роботи" именно благодаря введению IBAN, я что-то в них объяснения не вижу. Наверное, настоящим финансистам это очевидно, но не чукчам.

Непочему. Просто по времени совпало.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:58

  _hunter написав:Непочему. Просто по времени совпало.

Уже так? Тогда возвращаемся к исходному вопросу: так что же всё таки улучшилось от внедрения IBAN, а не просто случайно в то же время. Хорошо бы такое, что полезно и простому потребителю. Раз всё об этом написано в статье, то отвечающая цитата из неё приветствуется.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:04

  moveton написав:
  _hunter написав:Непочему. Просто по времени совпало.

Уже так? Тогда возвращаемся к исходному вопросу: так что же всё таки улучшилось от внедрения IBAN, а не просто случайно в то же время. Хорошо бы такое, что полезно и простому потребителю. Раз всё об этом написано в статье, то отвечающая цитата из неё приветствуется.

Так прямо ж в предыдущем посте было (в том "первом абзаце"):
>>> стандартизувати рахунки, відкриті в українських банках, і наблизити їх до європейських стандартів
Простому же протребителю теперь вместо трех "копипаст" нужно будет делать только две. В далеком будущем (я надеюсь) -- это число сведется к 1 -- "выбросят" код налоговый.

Регламентные работы/улучшения -- это вообще штука сложная и обычным "я просто мимо проходил" не всегда понятная...
_hunter
 
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