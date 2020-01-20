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Укрпошта хоче розширити перелік своїх фінпослуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:52
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт, яким хочуть розширити перелік фінпослуг у галузі поштового зв’язку.
Дивися повний текст Укрпошта хоче розширити перелік своїх фінпослуг
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:53
Еще ограничить зарплату до 50 тыс. грн., премии до 5 тыс.,
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bklochok
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