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Справа на 27 мільйонів:
хабарники з Укргазвидобування...

Справа на 27 мільйонів: хабарники з Укргазвидобування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:56

Справа на 27 мільйонів: хабарники з Укргазвидобування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Справа на 27 мільйонів: хабарники з Укргазвидобування постануть перед судом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:56

В бюджет сколько возвращено, или все осело за границей
bklochok
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