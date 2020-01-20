Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад держпідприємств.
Дивися повний текст Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів держпідприємств.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:03
Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів...
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Дивися повний текст Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів держпідприємств.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:03
ОГРАНИЧИТЬ ДО 50 ТЫС. И ВСЕ. Развивать економику, налаживать производство. Кого не устраивает, уволить. В народном хозяйстве будут 10 тыс. зарабатывать
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