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Гончарук доручив переглянути
зарплати топ-менеджерів...

Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:03

Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад держпідприємств.

Дивися повний текст Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів держпідприємств.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:03

ОГРАНИЧИТЬ ДО 50 ТЫС. И ВСЕ. Развивать економику, налаживать производство. Кого не устраивает, уволить. В народном хозяйстве будут 10 тыс. зарабатывать
bklochok
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