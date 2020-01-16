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День фінансів, 21 січня: економічний паспорт для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:04
Пропонуємо до обговорення:
За допомогою якого кроку в уряді планують припинити відтік українців за кордон, і що чекати від ринку депозитів.
Дивися повний текст День фінансів, 21 січня: економічний паспорт для українців, суди з Коломойським, грошові перекази через Viber
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:04
Как в арабских эмиратах только там депутатов нет! Полная хрень
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tofickk
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