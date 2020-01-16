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Звільнення з роботи: що змінить законопроєкт "Про працю"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:09
Пропонуємо до обговорення:
Урядовий законопроєкт про працю надаватиме працівникам більше захисту від безпідставних звільнень роботодавцями.
Дивися повний текст Звільнення з роботи: що змінить законопроєкт \"Про працю\"
.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:09
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Чет 16 січ, 2020 14:43
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