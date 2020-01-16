RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Звільнення з роботи: що змінить
законопроєкт "Про працю"

Звільнення з роботи: що змінить законопроєкт "Про працю"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:09

Звільнення з роботи: що змінить законопроєкт "Про працю"

Пропонуємо до обговорення:
Урядовий законопроєкт про працю надаватиме працівникам більше захисту від безпідставних звільнень роботодавцями.

Дивися повний текст Звільнення з роботи: що змінить законопроєкт \"Про працю\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93007
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:09

Все по просьбам трудящихся.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Раду подали законопроєкт "Маски-шоу стоп-3"
R2 » Пон 20 січ, 2020 18:06
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 18:06
bklochok
Законопроєкт "Про працю" не скасовує трудові книжки -...
R2 » Чет 16 січ, 2020 14:43
1 249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 14:43
p_a_l
Нардепи ухвалили законопроєкт про деофшоризацію
R2 » Чет 16 січ, 2020 13:14
1 249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 13:14
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.