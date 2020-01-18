RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли поліцейський може забрати
авто на штрафмайданчик

Коли поліцейський може забрати авто на штрафмайданчик
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:32

Коли поліцейський може забрати авто на штрафмайданчик

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише пише "Дорожній адвокат"

Дивися повний текст Коли поліцейський може забрати авто на штрафмайданчик.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93008
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:32

Ахаха! Забирают пачками у нас под офисом
MIK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 26.05.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen, MSN [Bot], shapo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маск сказав, коли відбудеться перший пілотований політ...
R2 » Вів 21 січ, 2020 10:00
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 14:32
blueiceua
Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової...
R2 » Сер 22 січ, 2020 13:05
4 121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 14:15
avn707
Що робити, якщо митники завищують вартість авто
R2 » Суб 18 січ, 2020 08:38
2 365
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 18:46
eugene_customs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15148)
22.01.2020 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.