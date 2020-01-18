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Коли поліцейський може забрати авто на штрафмайданчик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише пише "Дорожній адвокат"
Дивися повний текст Коли поліцейський може забрати авто на штрафмайданчик
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R2
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:32
Ахаха! Забирают пачками у нас под офисом
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MIK
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