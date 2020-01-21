RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата в Україні і
в країнах ЄС (інфографіка)

Середня зарплата в Україні і в країнах ЄС (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:51

Середня зарплата в Україні і в країнах ЄС (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в "Огляді ринку праці" міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні і в країнах ЄС (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93015
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:51

Это еще Швейцарии и Люксембурга нет в данных.
Украъна це европа
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 849
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні у власність повернули майновий комплекс в 146...
R2 » Сер 22 січ, 2020 15:01
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 15:01
jeugen
Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення...
R2 » Сер 22 січ, 2020 12:23
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 13:52
_hunter
В Україні зацікавлені у залученні стратегічного...
R2 » Вів 21 січ, 2020 20:14
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 20:15
barabanovasvetlana33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15157)
22.01.2020 16:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.