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У київському метро замінять
турнікети на 15 станціях

У київському метро замінять турнікети на 15 станціях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:52

У київському метро замінять турнікети на 15 станціях

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч на 15 станціях київського метро замінять турнікети на нові, словенського виробництва.

Дивися повний текст У київському метро замінять турнікети на 15 станціях.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:53

Заняться нечем что ли или лишние деньги появились
blueiceua
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