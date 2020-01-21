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Україні у власність повернули
майновий комплекс в 146...

Україні у власність повернули майновий комплекс в 146...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01

Україні у власність повернули майновий комплекс в 146...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що цей об'єкт є одним з п'яти цілісних майнових комплексів хлібоприймальних підприємств Черкаської області

Дивися повний текст Україні у власність повернули майновий комплекс в 146 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01

То ж а хто їх власники був?
jeugen
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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