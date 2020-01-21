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Україні у власність повернули майновий комплекс в 146...
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01
Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що цей об'єкт є одним з п'яти цілісних майнових комплексів хлібоприймальних підприємств Черкаської області
Дивися повний текст Україні у власність повернули майновий комплекс в 146 млн гривень
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01
То ж а хто їх власники був?
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