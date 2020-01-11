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"Воля" змінює
тарифи з 1 лютого

"Воля" змінює тарифи з 1 лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:06

"Воля" змінює тарифи з 1 лютого

Пропонуємо до обговорення:
Зміна тарифів відбудеться у абонентів усієї мережі покриття "Воля" на території України.

Дивися повний текст \"Воля\" змінює тарифи з 1 лютого.
R2
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а качество услуг тоже повысится?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:16

"Змінює"
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