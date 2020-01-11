Зміна тарифів відбудеться у абонентів усієї мережі покриття "Воля" на території України.
Дивися повний текст \"Воля\" змінює тарифи з 1 лютого.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:06
"Воля" змінює тарифи з 1 лютого
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Воля\" змінює тарифи з 1 лютого.
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:04
Эта отстойная контора хочет перед крахом снять последнее
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:13
Re:
запарили эти упыри совсем. Какие реальные альтернативы есть ?
Додано: Чет 23 січ, 2020 07:54
Как-то пришлось зайти к ним в "офис" для расторжения договора с этими недопровайдерами. Картина маслом- помещение максимум девять квадратных метров в огромном никому уже ненужном бывшем институте. Посреди комнаты стоит стол. Всё! За столом сидит жирный бородатый бомжара, в засаленной футболке, играет в танчики на ноутбуке и жрёт что-то, крошки от чего засыпаются в немытую бородень. А чо? Лидер на рынке интернет услуг однако!!! В их влажных мечтах конечно : )
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