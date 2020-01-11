Зміна тарифів відбудеться у абонентів усієї мережі покриття "Воля" на території України.
Дивися повний текст \"Воля\" змінює тарифи з 1 лютого.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:06
"Воля" змінює тарифи з 1 лютого
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Воля\" змінює тарифи з 1 лютого.
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:04
Эта отстойная контора хочет перед крахом снять последнее
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:13
Re:
запарили эти упыри совсем. Какие реальные альтернативы есть ?
Додано: Чет 23 січ, 2020 07:54
Как-то пришлось зайти к ним в "офис" для расторжения договора с этими недопровайдерами. Картина маслом- помещение максимум девять квадратных метров в огромном никому уже ненужном бывшем институте. Посреди комнаты стоит стол. Всё! За столом сидит жирный бородатый бомжара, в засаленной футболке, играет в танчики на ноутбуке и жрёт что-то, крошки от чего засыпаются в немытую бородень. А чо? Лидер на рынке интернет услуг однако!!! В их влажных мечтах конечно : )
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:08
Я эту Турбу на Фринете за 110 грн имею.
Гнилая контора эта ваша Воля.
Передайте, пусть антенны совковые на дома вернут. В 90-х разломали чтобы все на кабель переходили. Сейчас как раз под Т2 антеннки на домах. подошли бы кому надо.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:26
Оно то может контора и гнилая (это местным виднее в любом случае), но что-то мне подсказывает что остальные провайдеры (и не только в Киеве) тоже в скором времени повысят цены - типа "а что ж вы хотели, вон воля повышает, так чем мы хуже".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35
Перешел для матери которой нужен только ТВ с минимальным набором каналов на Ланет.
Воля перед расторжением договора пугала что такой тариф -60грн/мес только на 3 месяца.
Поживем - увидим.
У Ланет пользуюсь пакетом за 228грн, но там в основном интернет и немного ТВ.
А Воля тупо навязывает плохо соображающим старым ( я пока молодой)пенсионерам пакеты которые им нафиг не нужны.
С 1 февраля минимальный 150грн/мес вместо 120грн/мес который был до этого.
В этом отношении они похожи на мобильных операторов которые не просто повышают цены, а оправдываются тем, что при этом навязывают ненужные услуги в пакете.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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