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"Воля" змінює
тарифи з 1 лютого

"Воля" змінює тарифи з 1 лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:06

"Воля" змінює тарифи з 1 лютого

Пропонуємо до обговорення:
Зміна тарифів відбудеться у абонентів усієї мережі покриття "Воля" на території України.

Дивися повний текст \"Воля\" змінює тарифи з 1 лютого.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:06

а качество услуг тоже повысится?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:16

"Змінює"
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Зміна тарифів відбудеться у абонентів усієї мережі покриття "Воля" на території України.

Дивися повний текст "Воля" змінює тарифи з 1 лютого.


Эта отстойная контора хочет перед крахом снять последнее
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:11

оператори на телефоні як цигани на вокзалі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:13

Re:

запарили эти упыри совсем. Какие реальные альтернативы есть ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 07:54

Как-то пришлось зайти к ним в "офис" для расторжения договора с этими недопровайдерами. Картина маслом- помещение максимум девять квадратных метров в огромном никому уже ненужном бывшем институте. Посреди комнаты стоит стол. Всё! За столом сидит жирный бородатый бомжара, в засаленной футболке, играет в танчики на ноутбуке и жрёт что-то, крошки от чего засыпаются в немытую бородень. А чо? Лидер на рынке интернет услуг однако!!! В их влажных мечтах конечно : )
Hayter
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:08

Я эту Турбу на Фринете за 110 грн имею.
Гнилая контора эта ваша Воля.
Передайте, пусть антенны совковые на дома вернут. В 90-х разломали чтобы все на кабель переходили. Сейчас как раз под Т2 антеннки на домах. подошли бы кому надо.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:26

Оно то может контора и гнилая (это местным виднее в любом случае), но что-то мне подсказывает что остальные провайдеры (и не только в Киеве) тоже в скором времени повысят цены - типа "а что ж вы хотели, вон воля повышает, так чем мы хуже".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35

  RomanTik написав:Оно то может контора и гнилая (это местным виднее в любом случае), но что-то мне подсказывает что остальные провайдеры (и не только в Киеве) тоже в скором времени повысят цены - типа "а что ж вы хотели, вон воля повышает, так чем мы хуже".


Перешел для матери которой нужен только ТВ с минимальным набором каналов на Ланет.
Воля перед расторжением договора пугала что такой тариф -60грн/мес только на 3 месяца.
Поживем - увидим.
У Ланет пользуюсь пакетом за 228грн, но там в основном интернет и немного ТВ.
А Воля тупо навязывает плохо соображающим старым ( я пока молодой)пенсионерам пакеты которые им нафиг не нужны.
С 1 февраля минимальный 150грн/мес вместо 120грн/мес который был до этого.
В этом отношении они похожи на мобильных операторов которые не просто повышают цены, а оправдываются тем, что при этом навязывают ненужные услуги в пакете.
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shapo
 
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