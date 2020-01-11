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"Воля" змінює
тарифи з 1 лютого

"Воля" змінює тарифи з 1 лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:41

shapo
У Ланет прошлым летом был вариант подключиться на гигабит за гривну в день. Заплатил тысячу и тысячу дней тебя не трогают.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:31

А как "повышение украинскими медиагруппами цен на собственные каналы" влияет на повышение стоимости интернета с 140 до 195 грн.?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:37

  Angelo77 написав:shapo
У Ланет прошлым летом был вариант подключиться на гигабит за гривну в день. Заплатил тысячу и тысячу дней тебя не трогают.


Возможно.
Я не слежу за тарифами, акциями и пр. Просто Воля обнаглела до беспредела
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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