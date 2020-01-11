"Воля" змінює тарифи з 1 лютого

shapo
У Ланет прошлым летом был вариант подключиться на гигабит за гривну в день. Заплатил тысячу и тысячу дней тебя не трогают.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:41
shapo
У Ланет прошлым летом был вариант подключиться на гигабит за гривну в день. Заплатил тысячу и тысячу дней тебя не трогают.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:31
А как "повышение украинскими медиагруппами цен на собственные каналы" влияет на повышение стоимости интернета с 140 до 195 грн.?
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:37
Возможно.
Я не слежу за тарифами, акциями и пр. Просто Воля обнаглела до беспредела
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