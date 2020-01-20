Міністерство фінансів України розпочало процес залучення першої зовнішньої позики в 2020 році.
Дивися повний текст Україна почала залучення першої зовнішньої позики в 2020 році.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:28
Україна почала залучення першої зовнішньої позики в 2020...
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Дивися повний текст Україна почала залучення першої зовнішньої позики в 2020 році.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:28
Конечно спрос превысил все ожидания, суверенный гос долг купить под 6,75%. В Евро таких доходностей для такого плана инструментов просто не найти. Никто не подумал, сколько отдавать будем по факту?:)
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