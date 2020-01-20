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Україна почала залучення першої
зовнішньої позики в 2020...

Україна почала залучення першої зовнішньої позики в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:28

Україна почала залучення першої зовнішньої позики в 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України розпочало процес залучення першої зовнішньої позики в 2020 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:28

Конечно спрос превысил все ожидания, суверенный гос долг купить под 6,75%. В Евро таких доходностей для такого плана инструментов просто не найти. Никто не подумал, сколько отдавать будем по факту?:)
simkin_a
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