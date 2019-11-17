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Boeing припинив виробництво
літаків 737 Max

Boeing припинив виробництво літаків 737 Max
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:30

Boeing припинив виробництво літаків 737 Max

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

Дивися повний текст Boeing припинив виробництво літаків 737 Max.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:31

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