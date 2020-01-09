Укрзалізниця пропонує подорожувати до Європи із суттєвими знижками.
Дивися повний текст Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі знижкою 65%.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:32
Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі...
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Дивися повний текст Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі знижкою 65%.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:32
"Київ — Прага — 62 євро на заміну діючих 97,2 євро;" а де тут знижка 65%?
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:39
да ... снижение цены на 3-ри билета при общем колличестве мест 579 обязательно привлечет ... уже очередь вистроилась!!!
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