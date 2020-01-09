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Укрзалізниця пропонує подорожі
поїздом до Чехії зі...

Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:32

Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця пропонує подорожувати до Європи із суттєвими знижками.

Дивися повний текст Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі знижкою 65%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:32

"Київ — Прага — 62 євро на заміну діючих 97,2 євро;" а де тут знижка 65%?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:39

да ... снижение цены на 3-ри билета при общем колличестве мест 579 обязательно привлечет ... уже очередь вистроилась!!!
a_kibets
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:56

Автобус дешевле, УЗ разворовали все ри мало еще, ечли всех наказать и вернуть украденое то билеты будут по 350 грн.
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:13

bklochok видели бы вы тарифы ДойчеБана... тоже разворовали? :)
KML
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:51

bklochok Автобус и должен быть дешевле.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:52

kml. Видели бы Вы дороги, затраты на их ремонт, а дорог нет, цены на бензин и большинство зарплат, средняя около 350 дол., закупки в УЗ в пять раз дороже от реальной цены, то думали бы подругому,
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:57

  Rainbow написав:"Київ — Прага — 62 євро на заміну діючих 97,2 євро;" а де тут знижка 65%?

Там знижка на ту частку, яку отримує укрзалізниця )))) Такий хитрий розрахунок. А то тіпа чехи гребуть гроші. )))
"*Вказана знижка застосовується до вартості квитка як складової вартості проїзного документа по території України"
sergnemo68
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