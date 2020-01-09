Укрзалізниця пропонує подорожувати до Європи із суттєвими знижками.
Дивися повний текст Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі знижкою 65%.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:32
Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі знижкою 65%.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:32
"Київ — Прага — 62 євро на заміну діючих 97,2 євро;" а де тут знижка 65%?
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:39
да ... снижение цены на 3-ри билета при общем колличестве мест 579 обязательно привлечет ... уже очередь вистроилась!!!
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:56
Автобус дешевле, УЗ разворовали все ри мало еще, ечли всех наказать и вернуть украденое то билеты будут по 350 грн.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:52
kml. Видели бы Вы дороги, затраты на их ремонт, а дорог нет, цены на бензин и большинство зарплат, средняя около 350 дол., закупки в УЗ в пять раз дороже от реальной цены, то думали бы подругому,
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:57
Там знижка на ту частку, яку отримує укрзалізниця )))) Такий хитрий розрахунок. А то тіпа чехи гребуть гроші. )))
"*Вказана знижка застосовується до вартості квитка як складової вартості проїзного документа по території України"
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