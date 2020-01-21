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доведеться платити окремо За сам газ і його доставку доведеться платити окремо + Додати

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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:11 За сам газ і його доставку доведеться платити окремо За сам газ і його доставку доведеться платити окремо – в різних квитанціях

ГазПравда, 21.01.2020

Відтепер оператори газорозподільних систем (далі – Оператор ГРМ, облгаз) виставлятимуть вартість розподілу газу в окремій платіжці. Тобто за спожитий газ, як товар, і за його доставку (розподіл) доведеться платити окремо.

З 1 січня 2020 року тарифи на розподіл газу зросли в середньому на понад 46%. А з 1 липня планується ще одне підвищення - вже на 20%. Нововведення стосуються 44 регіональних газорозподільних компаній. З початку року тариф для них складає від 0,28 до 1,99 гривні за кубометр газу на місяць в залежності від регіону. А з 1 липня 2020 року - від 0,28 до 2,73 гривні за кубометр газу на місяць.

Для розрахунку плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом попереднього газового року, який триває з 1 жовтня по 30 вересня. Загальний обсяг газу, спожитого за попередній газовий рік, множиться на тариф на розподіл – це є річна плата за розподіл газу. Річна плата ділиться на 12 рівних щомісячних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.

При цьому послуги розподілу газу необхідно сплатити в місяці, в якому надається така послуга - до 20-го числа поточного місяця. Важливо зауважити, що новими правилами за кожен день прострочки платежу побутовий споживач, окрім оплати власне послуги розподілу, має сплатити ще й компенсацію, яка дорівнює розміру самої плати - тобто фактично за період, на який прострочено платіж, споживач має сплатити подвійний тариф за розподіл. При цьому споживачу варто звернути увагу, що датою оплати є не дата оплати ним квитанції в банку чи он-лайн, а вона визначається датою, на яку оплата була зарахована на рахунок Оператора ГРМ.

Є можливість, але не обов’язок, сплатити за розподіл газу наперед. Оплата за декілька місяців, квартал, за півроку чи рік може допомогти зекономити кошти для тих, хто споживає невеликі обсяги газу. Так клієнти зможуть скоротити витрати на банківську комісію, оскільки у деяких випадках вона може бути вищою за сам щомісячний платіж.

За саме «блакитне паливо» газопостачальні компанії зазвичай просять розраховуватися протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання рахунку. Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива KirillT8

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