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Белая карта

Белая карта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:58

Белая карта

Протестировал сегодня. При оплате белой картой своими средствами, черная в кредите, кэшбек как за кредитные 1%. Супер.
andyteam
 
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