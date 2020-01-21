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Белая карта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:58
Протестировал сегодня. При оплате белой картой своими средствами, черная в кредите, кэшбек как за кредитные 1%. Супер.
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andyteam
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