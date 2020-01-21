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Україна готується випустити
нові євробонди строком на 10...

Україна готується випустити нові євробонди строком на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:11

Україна готується випустити нові євробонди строком на 10...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України розпочало підготовку до першого в 2020 році випуску єврооблігацій.

Дивися повний текст Україна готується випустити нові євробонди строком на 10 років - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:12

Хорошие новости. Они дополняют и выплывают из хороших новостей о макрофинансовой ситуации за весь прошлый год.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:09

Чтобы выплачивать проценты пришлось не им? И так экономика может не переживать того, что они наделали с ОВГЗ, так они решили еще бомбануть по стране евробондами.
elastix
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