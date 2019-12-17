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Маркарова допустила швидке
завершення співпраці з МВФ

Маркарова допустила швидке завершення співпраці з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:42

Маркарова допустила швидке завершення співпраці з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що наступна програма співпраці з МВФ може стати останньою.

Дивися повний текст Маркарова допустила швидке завершення співпраці з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:42

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mulder_vik
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