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Маркарова допустила швидке завершення співпраці з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:42
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що наступна програма співпраці з МВФ може стати останньою.
Дивися повний текст Маркарова допустила швидке завершення співпраці з МВФ
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:42
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