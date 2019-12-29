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Що потрібно повідомляти,
щоб не забрали субсидію

Що потрібно повідомляти, щоб не забрали субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:43

Що потрібно повідомляти, щоб не забрали субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Також субсідіант зобов'язаний повідомляти чиновникам інформацію про свою сім'ю.

Дивися повний текст Що потрібно повідомляти, щоб не забрали субсидію.
R2
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