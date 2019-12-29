Також субсідіант зобов'язаний повідомляти чиновникам інформацію про свою сім'ю.
Дивися повний текст Що потрібно повідомляти, щоб не забрали субсидію.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:43
Що потрібно повідомляти, щоб не забрали субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що потрібно повідомляти, щоб не забрали субсидію.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:43
А почему нельзя сообщать о медицинских услугах! Если приобрел квартиру это в соц помощь входит а как лечиться нет! У меня вообщем-то соц помощь по возрасту сдала все документы написала всю правду Они при просмотре документов гав ловили Пол года получала по490 гр а теперь оказывается надо возвращать обратно в Совбес одной суммой за пол года И правды не добилась Вот это называется государство заботится о простом народе
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:02
Кто дал право левобережного соц. Защите Днепра самостоятельно переводит льготника на субсидию. А главное даже не контролируют а куда выплачиваются льготы. Например у нас в Днепре по донецкому шоссе 144 осбб Надия д и соцзащита даже не сообщает в полицию о том что они разрешили председателю не регистрироваться в ощадбанк для перечисления льгот жильцов. Видать хорошо имеют откат в денежном эквиваленте. Ну да сам глуховеря досих пор крышует Днепр. Льготы это пожизненно с процентным начислением а субсидии по другому рассчитывается а мы сейчас в полной ж и никто не желает проверить а что же происходит с бюджетным и деньгами. Вся эта монитизация приводит просто к воровства бюджетных средств и не больше.
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