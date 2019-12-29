Що потрібно повідомляти, щоб не забрали субсидію

Додано: Чет 23 січ, 2020 09:02

Кто дал право левобережного соц. Защите Днепра самостоятельно переводит льготника на субсидию. А главное даже не контролируют а куда выплачиваются льготы. Например у нас в Днепре по донецкому шоссе 144 осбб Надия д и соцзащита даже не сообщает в полицию о том что они разрешили председателю не регистрироваться в ощадбанк для перечисления льгот жильцов. Видать хорошо имеют откат в денежном эквиваленте. Ну да сам глуховеря досих пор крышует Днепр. Льготы это пожизненно с процентным начислением а субсидии по другому рассчитывается а мы сейчас в полной ж и никто не желает проверить а что же происходит с бюджетным и деньгами. Вся эта монитизация приводит просто к воровства бюджетных средств и не больше.