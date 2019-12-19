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Президент підписав закон про доступні кредити для малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на ВР.
Дивися повний текст Президент підписав закон про доступні кредити для малого бізнесу
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:10
Что такое два ярда. Капля в море.
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