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Президент підписав закон про
доступні кредити для малого...

Президент підписав закон про доступні кредити для малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:09

Президент підписав закон про доступні кредити для малого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на ВР.

Дивися повний текст Президент підписав закон про доступні кредити для малого бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:10

Что такое два ярда. Капля в море.
otg
 
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Дуже подобається. Якщо передбачається виручка 25 млн. Я розпочинаю новий бізнес і у мене виручка 25 млн. Вложив 3 млн а виручка 25 млн. Тобто ніхто цих кредитів не побачить. Говорять всюди гарно а насправді як завжди. Ніхто про малий і середній бізнес і не думає.
agrorespect_ua
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