Про це повідомляється на ВР.
Дивися повний текст Президент підписав закон про доступні кредити для малого бізнесу.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:09
Президент підписав закон про доступні кредити для малого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент підписав закон про доступні кредити для малого бізнесу.
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:57
Дуже подобається. Якщо передбачається виручка 25 млн. Я розпочинаю новий бізнес і у мене виручка 25 млн. Вложив 3 млн а виручка 25 млн. Тобто ніхто цих кредитів не побачить. Говорять всюди гарно а насправді як завжди. Ніхто про малий і середній бізнес і не думає.
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