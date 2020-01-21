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У браузері Opera видають кредити під 438% річних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hindenburg Research, яка спеціалізується на судово-фінансових дослідженнях, опублікувала звіт, де стверджується, що браузер Opera працює з чотирма додатками для Android, що порушують політику Google Play Store в питаннях кредитування.
Дивися повний текст У браузері Opera видають кредити під 438% річних
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:46
Удивили ! В Украине всякие Лох-кредит или сердючкажадноечмо позыка давно дают кредиты под 700% годовых ! И берут люди .
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logbog74
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