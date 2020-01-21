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Україна з 1 березня почне
масштабну програму відновлення...

Україна з 1 березня почне масштабну програму відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:07

Україна з 1 березня почне масштабну програму відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про початок масштабних робіт з будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів в Україні з 1 березня.

Дивися повний текст Україна з 1 березня почне масштабну програму відновлення інфраструктури - Гончарук.
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