Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про початок масштабних робіт з будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів в Україні з 1 березня.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:07
Україна з 1 березня почне масштабну програму відновлення...
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Дивися повний текст Україна з 1 березня почне масштабну програму відновлення інфраструктури - Гончарук.
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