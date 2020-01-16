В Офісі президента очікують прискорення темпів зростання ВВП України на 1,5% після запуску ринку землі в країні.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як ринок землі позначиться на економіці.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:56
У Зеленського розповіли, як ринок землі позначиться на...
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як ринок землі позначиться на економіці.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:56
Ринок облігацій закінчується, хочуть перекрити втрати ринком землі? Ну-ну, і на довго його вистачить? А далі що? Ах, я ж зовсім забувся, "я тут тільки на 5 років..." всі ж пам'ятають? ;)
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:55
v_golub, тю - а дальше по стопам "Сени куля в лоба" (только вместо штатов - земля обетованная).
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