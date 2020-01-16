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У Зеленського розповіли, як
ринок землі позначиться на...

У Зеленського розповіли, як ринок землі позначиться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:56

У Зеленського розповіли, як ринок землі позначиться на...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента очікують прискорення темпів зростання ВВП України на 1,5% після запуску ринку землі в країні.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як ринок землі позначиться на економіці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:56

Ринок облігацій закінчується, хочуть перекрити втрати ринком землі? Ну-ну, і на довго його вистачить? А далі що? Ах, я ж зовсім забувся, "я тут тільки на 5 років..." всі ж пам'ятають? ;)
v_golub
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:55

v_golub, тю - а дальше по стопам "Сени куля в лоба" (только вместо штатов - земля обетованная).
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RomanTik
 
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