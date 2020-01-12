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Міжбанк: середа пройшла
не на користь гривні

Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:35

Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні

Пропонуємо до обговорення:
Середовище на валютному ринку пройшла дуже динамічно, напружено і в кінцевому підсумку - не на користь гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:35

Надо спрос на валюту наказать. Как он смеет быть больше предложения, когда всю последнюю неделю все факторы продолжают быть в пользу гривны? Так ведь у НБУ может оказаться и нечем "неплохо зарабатывать на скачке котировок".
moveton
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