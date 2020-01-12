Середовище на валютному ринку пройшла дуже динамічно, напружено і в кінцевому підсумку - не на користь гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:35
Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні
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Дивися повний текст Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні.
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:35
Надо спрос на валюту наказать. Как он смеет быть больше предложения, когда всю последнюю неделю все факторы продолжают быть в пользу гривны? Так ведь у НБУ может оказаться и нечем "неплохо зарабатывать на скачке котировок".
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