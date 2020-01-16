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Ринкова капіталізація Tesla
досягнула 100 млрд доларів

Ринкова капіталізація Tesla досягнула 100 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:22

Ринкова капіталізація Tesla досягнула 100 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Ринкова вартість Tesla Inc. вперше тимчасово перевищила позначку 100 мільярдів доларів, що є своєрідним "порогом".

Дивися повний текст Ринкова капіталізація Tesla досягнула 100 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:22

а не так давно некоторые хором пророчили Тесле банкротство ..
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