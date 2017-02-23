Мова йде не про просто циклічному економічній кризі.
Дивися повний текст Найман лякає світовою борговою кризою.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:08
Найман лякає світовою борговою кризою
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Дивися повний текст Найман лякає світовою борговою кризою.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:08
Финансовые пирамиды, криптовалюты долго не держатся, финансисты рулят, а промышленность падала, теперь ее необходимо подымать и начинать производить качественную продукцию, предотвращать злоупотребления и хищения
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