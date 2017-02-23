Мова йде не про просто циклічному економічній кризі.
Дивися повний текст Найман лякає світовою борговою кризою.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:08
Найман лякає світовою борговою кризою
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Дивися повний текст Найман лякає світовою борговою кризою.
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:44
Не удивительно, Украина живет с конца 2013года по российской экономике от 2003 года. Когда курс у них прыгнул до 35, потом упал до 23,5 и снова пошел в рост. С середины августа 2008 ускорился и пробил отметку в 36.5 уже к новому году :)
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