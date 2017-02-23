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Найман лякає світовою
борговою кризою

Найман лякає світовою борговою кризою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:08

Найман лякає світовою борговою кризою

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде не про просто циклічному економічній кризі.

Дивися повний текст Найман лякає світовою борговою кризою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:44

Не удивительно, Украина живет с конца 2013года по российской экономике от 2003 года. Когда курс у них прыгнул до 35, потом упал до 23,5 и снова пошел в рост. С середины августа 2008 ускорился и пробил отметку в 36.5 уже к новому году :)
telushkin1990
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