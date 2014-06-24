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Ищу ментора, инвестора
в недвижимость

Ищу ментора, инвестора в недвижимость
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:09

Ищу ментора, инвестора в недвижимость

Давно уже ищу ментора по инвестированию в недвижимость. Провожу более 8 часов в день изучая данную область. Но не все знания есть в открытом доступе, а которые хочу пройти стоят от 10 000$ (которых у меня нет). Мне 25, из Киева, был директором по маркетингу в международной компании, сооснователем it стартапа. А сейчас работаю в такси за 1500-2000$ в мес. Нет толком связей, денег, опыта и собственности. Но есть большое желание. stan1609islav@gmail.com 0634151680
halstex
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:31

halstex Так что вам конкретно надо?
maxim_boiko
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