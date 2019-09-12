Ищу ментора, инвестора в недвижимость

Додано: Чет 20 лют, 2020 01:57

Если давно ищете, может и нет вовсе таких "менторов"Знания и навыки у ментора должны работать на уровне "нейросети" (бессознательный уровень), а словесные конструкции помогут только для понимания человека, уже имеющего схожий опыт. Практически во всех случаях, вам только будет казаться, что понимаете этого "ментора".В Украине нечего ловить на недвиге в ближайшие годы, и с такой учетной ставкой здесь не будет халявных, денег в принципе.Если хотите строить дела на заемные средства, выбирайтесь в западную европу, здесь кризис идей, людей итп, хоть его особо никто не видит, кто с этим не столкнулся. Деньги уже перестали делать деньги. Поэтому рынок недвиги - это скорее консервативное средство против инфляции, для "жуков-накопителей".Может я отстал от жизни, конечно, у молодежи сейчас "инфобизнес" в почете, где утверждается что имея нужную информацию достигнешь всего и вся... Я знаю просто немеряно всего и обо всем (очень много лет работаю топ-менеджером в компании с нуля ставшей номер один в мире в своей отрасли, успешно рубимся с американскими и европейскими корпорациями, и этим мой опыт не ограничивается) , но поверьте, что это фигня всё если не понимаешь чего хочешь ты сам, просто путь к депрессии. Личные навыки и понимание себя намного ценнее любых знаний. Да и связи без этого тоже будут некачественнымиПопробуйте понять свои желания и способности и стройте уже сейчас свою собственную схему жить, не цепляясь за такие понятия как "инвестирование в недвижимость". Спрашивайте себя постоянно, чего я хочу, на самом деле? Если ответ будет предполагать какую-то психологическую рекцию окружающих на реализаацию вашего желания, то оно 100% не вашеСорри, если не в тему.