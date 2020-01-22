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В Україні тепер можна користуватися
мобільним зв'язком у...

В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16

В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд зрівняло в можливостях вітчизняних авіаперевізників і зарубіжних

Дивися повний текст В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у літаках: ціни.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16

Бюджету не сильно поможет, а производство отечественных вертолетов, самолетов помогло бы
bklochok
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