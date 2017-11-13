Уряд зрівняло в можливостях вітчизняних авіаперевізників і зарубіжних
Дивися повний текст В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у літаках: ціни.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16
В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...
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Дивися повний текст В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у літаках: ціни.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16
Бюджету не сильно поможет, а производство отечественных вертолетов, самолетов помогло бы
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:58
Один из способов втихую качнуть бабла по пути в отпуск?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:32
Что значит в втихую ? Каждый раз при взлете и посадке говорят чтоб вырубили устройства. Если какой-то олень не вырубил, то вполне себе заслуженное наказание. Если кто-то после взлета включил, то чел сделал осознанно и это ни как нельзя назвать "втихую"
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36
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