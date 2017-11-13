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В Україні тепер можна користуватися
мобільним зв'язком у...

В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16

В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...

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Дивися повний текст В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у літаках: ціни.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16

Бюджету не сильно поможет, а производство отечественных вертолетов, самолетов помогло бы
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:58

Один из способов втихую качнуть бабла по пути в отпуск?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:32

  summacut написав:Один из способов втихую качнуть бабла по пути в отпуск?

Что значит в втихую ? Каждый раз при взлете и посадке говорят чтоб вырубили устройства. Если какой-то олень не вырубил, то вполне себе заслуженное наказание. Если кто-то после взлета включил, то чел сделал осознанно и это ни как нельзя назвать "втихую"
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36

  bklochok написав:Бюджету не сильно поможет, а производство отечественных вертолетов, самолетов помогло бы

Прчем тут бюджет ? Высказывание сродни "луче бы вместо занятия сексом дома, крутили гайки на заводе". Для того что-бы что-то помогло бюджету, нужно не только произвести что-то но и продать.
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