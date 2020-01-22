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В Україні тепер можна користуватися
мобільним зв'язком у...

В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16

В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...

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Дивися повний текст В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у літаках: ціни.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16

Бюджету не сильно поможет, а производство отечественных вертолетов, самолетов помогло бы
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:58

Один из способов втихую качнуть бабла по пути в отпуск?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:32

  summacut написав:Один из способов втихую качнуть бабла по пути в отпуск?

Что значит в втихую ? Каждый раз при взлете и посадке говорят чтоб вырубили устройства. Если какой-то олень не вырубил, то вполне себе заслуженное наказание. Если кто-то после взлета включил, то чел сделал осознанно и это ни как нельзя назвать "втихую"
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36

  bklochok написав:Бюджету не сильно поможет, а производство отечественных вертолетов, самолетов помогло бы

Прчем тут бюджет ? Высказывание сродни "луче бы вместо занятия сексом дома, крутили гайки на заводе". Для того что-бы что-то помогло бюджету, нужно не только произвести что-то но и продать.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:36

ssnet именно втихую, потому как на подключение к услуге должно быть согласие. Отключать телефон в полете давно не обязательно.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:56

  egor6508 написав:ssnet именно втихую, потому как на подключение к услуге должно быть согласие. Отключать телефон в полете давно не обязательно.

Так исторически сложилось, что для мобильной связи подключение к её услуге - это и есть согласие. Может это какому-то закону и противоречит, но пока никакой суд не запрещал. Разная тарификация в зависимости от географического местоположения, времени суток, использованных льготных минут или ещё какого чёрта лысого - на абсолютно любом тарифном плане. Не знаю с чего от частного случая локальных тарифов на территории самолёта вдруг такое оживление. В тамошних тарифах не вижу взимания денег за само подключение к сети. Остальное, как обычно: пользуешься - платишь. Такой себе частный случай роуминга.
moveton
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