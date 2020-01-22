Уряд зрівняло в можливостях вітчизняних авіаперевізників і зарубіжних
Дивися повний текст В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у літаках: ціни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16
В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у літаках: ціни.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:16
Бюджету не сильно поможет, а производство отечественных вертолетов, самолетов помогло бы
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:58
Один из способов втихую качнуть бабла по пути в отпуск?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:32
Что значит в втихую ? Каждый раз при взлете и посадке говорят чтоб вырубили устройства. Если какой-то олень не вырубил, то вполне себе заслуженное наказание. Если кто-то после взлета включил, то чел сделал осознанно и это ни как нельзя назвать "втихую"
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:36
ssnet именно втихую, потому как на подключение к услуге должно быть согласие. Отключать телефон в полете давно не обязательно.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:56
Так исторически сложилось, что для мобильной связи подключение к её услуге - это и есть согласие. Может это какому-то закону и противоречит, но пока никакой суд не запрещал. Разная тарификация в зависимости от географического местоположения, времени суток, использованных льготных минут или ещё какого чёрта лысого - на абсолютно любом тарифном плане. Не знаю с чего от частного случая локальных тарифов на территории самолёта вдруг такое оживление. В тамошних тарифах не вижу взимания денег за само подключение к сети. Остальное, как обычно: пользуешься - платишь. Такой себе частный случай роуминга.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:34
Все правильно если лень найти в настройках силуэт самолета и тапнуть по нему разок во время посадки на борт, при этом продолжая тупо смотреть загруженное предварительно кино, то плати за очередной апдэйт или СМСку с рекламой по конскому тарифу
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:27
Re: В Україні тепер можна користуватися мобільним зв'язком у
За 150 грн/минута будут звонить, только если самолёт будет падать
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:49
Собственно, 150 грн/минута - это не какой-то спецтариф для самолётов. Это тариф для любой спутниковой связи. Только на земле для неё ещё и спецтелефон нужен, а на самолёте на шару дают шлюз в GSM. На земле даже несмотря на требование спецапарата точно некоторый спрос есть.
Что до киевстаровского (а также и от Водафона и Лайфа) самолётного роуминга, так новость только о том, что его разрешили для отечественных авиаперевозчиков. Вообще он действует уже не первый год. Вот, например, радость одного из пользователей этого роуминга двухлетней давности:
|