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Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 07:43
Пропонуємо до обговорення:
Україна може повністю відмовитися від вугільної генерації до 2050 року, частка відновлюваних джерел (ВДЕ) в структурі виробництва електроенергії до цього моменту може досягти близько 70%.
Дивися повний текст Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації, досягне частки ВДЕ в 70% - Мінекоенерго
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R2
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Додано: Чет 23 січ, 2020 07:43
Безумие... если учесть что стоимость 1Квт от АЭС = 0,7 грн, угольной генерации в районе 2,5 грн а от СЭС и ВЭС более 5+Грн.. то нас ждет как минимум трех-четырех кратное подорожание на электроэнергию. Что автоматически тянет подорожание фактически всего .. от булки хлеба, которая подорожает до 20+ грн до проезда в электротранспорте - где то 25 грн за билет...Кроме того привет веерные отключения ... ведь генерация от ВИЭ не стабильна и например в безветренную ночь ни СЭС ни ВЭС ничего не генерируют...
То есть план простой - уничтожаем ТЭС, выводим с эксплуатации реакторы АЭС, скатываемся по технологическому уровню в энергетике до уровня Гондураса/ Папуа Новая Гвинея.....отказ от строительства реакторов АЭС это сравнимо с отказом от ядерного оружия... скидывает страну еще на пару ступенек в низ в мировом рейтинге стран....
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Джон
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:37
Джон
Чи не проблема
Можно подумать, что в безветренную ночь рапс не растет
Аграрная сверхдержава на марше.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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