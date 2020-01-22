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Україна до 2050 р. відмовиться
від вугільної генерації,...

Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 07:43

Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може повністю відмовитися від вугільної генерації до 2050 року, частка відновлюваних джерел (ВДЕ) в структурі виробництва електроенергії до цього моменту може досягти близько 70%.

Дивися повний текст Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації, досягне частки ВДЕ в 70% - Мінекоенерго.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 07:43

Безумие... если учесть что стоимость 1Квт от АЭС = 0,7 грн, угольной генерации в районе 2,5 грн а от СЭС и ВЭС более 5+Грн.. то нас ждет как минимум трех-четырех кратное подорожание на электроэнергию. Что автоматически тянет подорожание фактически всего .. от булки хлеба, которая подорожает до 20+ грн до проезда в электротранспорте - где то 25 грн за билет...Кроме того привет веерные отключения ... ведь генерация от ВИЭ не стабильна и например в безветренную ночь ни СЭС ни ВЭС ничего не генерируют...
То есть план простой - уничтожаем ТЭС, выводим с эксплуатации реакторы АЭС, скатываемся по технологическому уровню в энергетике до уровня Гондураса/ Папуа Новая Гвинея.....отказ от строительства реакторов АЭС это сравнимо с отказом от ядерного оружия... скидывает страну еще на пару ступенек в низ в мировом рейтинге стран....
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:37

Джон

Чи не проблема :D Можно подумать, что в безветренную ночь рапс не растет :D
Аграрная сверхдержава на марше.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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