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Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 07:43
Пропонуємо до обговорення:
Україна може повністю відмовитися від вугільної генерації до 2050 року, частка відновлюваних джерел (ВДЕ) в структурі виробництва електроенергії до цього моменту може досягти близько 70%.
Дивися повний текст Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації, досягне частки ВДЕ в 70% - Мінекоенерго
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R2
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Додано: Чет 23 січ, 2020 07:43
Безумие... если учесть что стоимость 1Квт от АЭС = 0,7 грн, угольной генерации в районе 2,5 грн а от СЭС и ВЭС более 5+Грн.. то нас ждет как минимум трех-четырех кратное подорожание на электроэнергию. Что автоматически тянет подорожание фактически всего .. от булки хлеба, которая подорожает до 20+ грн до проезда в электротранспорте - где то 25 грн за билет...Кроме того привет веерные отключения ... ведь генерация от ВИЭ не стабильна и например в безветренную ночь ни СЭС ни ВЭС ничего не генерируют...
То есть план простой - уничтожаем ТЭС, выводим с эксплуатации реакторы АЭС, скатываемся по технологическому уровню в энергетике до уровня Гондураса/ Папуа Новая Гвинея.....отказ от строительства реакторов АЭС это сравнимо с отказом от ядерного оружия... скидывает страну еще на пару ступенек в низ в мировом рейтинге стран....
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Джон
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:37
Джон
Чи не проблема
Можно подумать, что в безветренную ночь рапс не растет
Аграрная сверхдержава на марше.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:00
Джон написав:
Безумие...
А им пофиг. Они только на один срок. Набраться и тикать по европам.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:46
Які тарифи 5+ грн???
Просніться... Такі тарифи будуть тільки до 2030 року, а потім тарифи на ВДЕ нормалізуються і ще подивимось чи не будуть вигідніші за АЕС. А ТЕС виділяють стільки вуглекислого газу і інших шкідливих речовин в повітря, що надіюсь, якщо більшість будуть такі як ви, наші діти матимуть чим дихати. І те, що відбувається зараз в Австралії надіюсь нас навчить берегти природу, а то така ж ситуація недалека і для України.
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MrVit
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:59
MrVit написав:
Які тарифи 5+ грн???
Просніться... Такі тарифи будуть тільки до 2030 року, а потім тарифи на ВДЕ нормалізуються і ще подивимось чи не будуть вигідніші за АЕС. А ТЕС виділяють стільки вуглекислого газу і інших шкідливих речовин в повітря, що надіюсь, якщо більшість будуть такі як ви, наші діти матимуть чим дихати. І те, що відбувається зараз в Австралії надіюсь нас навчить берегти природу, а то така ж ситуація недалека і для України.
Ага - якраз ... Он Німеччина викручується переважно за рахунок сусідньої Франції - бо не вистачає потужностей своїх . А ця "допомога" інколи виходить в 1000 ! разів дорожче за постійно куповану енергію ... Так то німці - багатенькі . А ми бідні будемо в РФ купувати занедорого ?
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Puente
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:43
MrVit написав:
Які тарифи 5+ грн???
Просніться... Такі тарифи будуть тільки до 2030 року, а потім тарифи на ВДЕ нормалізуються і ще подивимось чи не будуть вигідніші за АЕС. А ТЕС виділяють стільки вуглекислого газу і інших шкідливих речовин в повітря, що надіюсь, якщо більшість будуть такі як ви, наші діти матимуть чим дихати. І те, що відбувається зараз в Австралії надіюсь нас навчить берегти природу, а то така ж ситуація недалека і для України.
Это точно - с 2030-го, как известно, Украина переместится на 20 градусов южнее, солнце будет светить 350 дней в году, ветер дуть в 5 раз сильнее, и тарифы будут не дороже, чем на АЭС. Правда с АЭС будет проблема - к 2030-му ВСЕ блоки украинских АЭС будут выведены из эксплуатации по причине истечения срока службы. И, если не будет реинтегрирован Донбасс, то расстаться придется и с угольной генерацией. Останутся лишь экологически чистые ветер/вода/солнце.
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Волгарь
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:53
Вибори-2050.
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pin1234
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:58
Джон написав:
Безумие... если учесть что стоимость 1Квт от АЭС = 0,7 грн, угольной генерации в районе 2,5 грн а от СЭС и ВЭС более 5+Грн.. то нас ждет как минимум трех-четырех кратное подорожание на электроэнергию. Что автоматически тянет подорожание фактически всего .. от булки хлеба, которая подорожает до 20+ грн до проезда в электротранспорте - где то 25 грн за билет...Кроме того привет веерные отключения ... ведь генерация от ВИЭ не стабильна и например в безветренную ночь ни СЭС ни ВЭС ничего не генерируют...
То есть план простой - уничтожаем ТЭС, выводим с эксплуатации реакторы АЭС, скатываемся по технологическому уровню в энергетике до уровня Гондураса/ Папуа Новая Гвинея.....отказ от строительства реакторов АЭС это сравнимо с отказом от ядерного оружия... скидывает страну еще на пару ступенек в низ в мировом рейтинге стран....
Абсолютно верно... На самом деле будет ещё всё печальнее. Где-то около 4 грн себестоимость 1 кВт СЭС в наших широтах при отсутствии аккумуляторных подстанций для снабжения электричеством в ночное время. Если же строить полностью автономные системы, то себестоимость поднимается до 8-9 грн. А насчёт ядерных электростанций, их просто не будет уже к 2050 году, если не начать их полностью реконструировать и строить в ближайшие годы. Можно будет попрощаться с электротранспортом, т.к. если произвести полную замену ДВС на электротягу, возле каждого областного центра и ещё отдельно на область, должно быть как минимум по 2 ядерных энергоблока по 1000 МВт. И как можно ночью заряжать электроавтомобили от солнечных станций? Поражающая безграмотность и некомпетентность правительства в стратегическом планировании. А ведь уже на подходе первые термоядерные реакторы (реально экологичные) с положительным выходом? Или наше правительсво не слышала об этом?!
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GUD
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